Olanda, Van Gaal: «Felice che de Ligt abbia cambiato squadra»

Luis Van Gaal ha commentato l’addio di de Ligt alla Juve: «É vero che davo consigli, ma la decisione finale è del calciatore»

Luis Van Gaal ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno dell’Olanda in Nations League. Di seguito le sue parole su alcuni trasferimenti dei nazionali orange, tra i quali, de Ligt.

«É vero che ho dato consigli ad alcuni calciatori della nazionale, ma ogni volta chiudevo la conversazione allo stesso modo: ‘Devi prendere la decisione da solo’. Calciatore come Cillessen, de Ligt e Weghorst hanno cambiato maglia e sono soddisfatto. Depay e de Jong? Non sono felice se non giocano con regolarità al Barcellona».