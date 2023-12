Old Firm, il Celtic vince e stacca il Rangers in classifica

Old Firm a chiudere il 2023 in Scozia: il derby di Glasgow va al Celtic, che supera il Rangers 2-1 e allunga in classifica

Il Celtic ha vinto l’Old Firm, la storica stracittadina di Glasgow che vede i biancoverdi affrontare il Rangers. A questo giro la vittoria va alla squadra irlandese e cattolica per 2-1, con le reti di Paulo Bernardo e Furuhashi, mentre per la squadra unionista la rete porta la firma di Tavernier.

Con questa vittoria il Celtic allunga in classifica a 51 punti, più otto proprio sul Rangers, che però ha ancora due partite da giocare.