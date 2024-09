OMICIDIO Bergamini, chiesti 23 anni di CARCERE per l’ex fidanzata: le ACCUSE

Le ultime sul processo per la morte dell’ex calciatore Denis Bergamini, avvenuta nel 1989. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul processo che si sta svolgendo per la morte dell’ex calciatore del Cosenza Denis Bergamini, avvenuta nel 1989. Il pm avrebbe infatti chiesto 23 anni di carcere per l’ex fidanzata Isabella Internò.

LA RICHIESTA DEL PM – «Isabella Internò va condannata 23 anni di reclusione perché responsabile della morte di Donato Bergamini, ha agito con volontà, con premeditazione e motivi abietti e futili figli della gelosia esasperata, omicidio fatto da persone in corso di identificazione. Merita attenuanti generiche perché sono passati 35 anni e oggi la Internò è un’altra persona. Quella morte non è estranea alla Internò, ma è il pensiero che si rincorre a quello che voleva, come aveva raccontato pochi giorni prima della morte alla sua amica Rota».