Onana salva il Manchester United e Mourinho inizia la show: la reazione dello Special One è clamorosa – VIDEO

Onana salva il Manchester United e Mourinho comincia la show: la reazione dello Special One è clamorosa e i social impazziscono – VIDEO

Il Manchester United era impegnato nella terza giornata della prima fase di Europa League, e stava giocando in casa del Fenerbahce. Al 15esimo minuto i Red Devils sono passati in vantaggio grazie al gol dell’ex Inter Christian Eriksen, ma non è l’unico incrocio con i nerazzurri a cui abbiamo assistito in questa partita per il momento. Il risultato, infatti, è stato salvato per ben due volte da un grande Onana.

Un Onana mostruoso salva lo United.

La reazione di Mourinho 😂 pic.twitter.com/VDrOyC1dij — Alessandro (@90ordnasselA) October 24, 2024

Un doppio prodigio clamoroso dell’ex portiere nerazzurro, che è tornato nella versione stagione 2022/23. Dopo la grande parata le telecamere sono andate immediatamente ad inquadrare il tecnico della squadra turca Josè Mourinho, che ha reagito alle prodezze dell’estremo portiere camerunense in maniera poco sobria. Lo Special One portoghese si è lasciato andare e ha regalato uno dei suoi soliti show.