Oppini SICURO: «Koopmeiners alla Juve? Ecco come bisogna AGIRE. Chiesa io lo terrei, ma...»

In esclusiva per JuventusNews24, Oppini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà la stagione bianconera: parlando di Chiesa e Koopmeiners.

Cosa pensi della richiesta di 60 milioni dell’Atalanta per Koopmeiners? Faresti follie per l’olandese o cercheresti un’alternativa a cifre minori?

«Koopmeiners ha dimostrato il suo valore. La richiesta dell’Atalanta è importante, però il mercato è fatto di domanda e offerta. Quindi la Juve fa bene a cercare di abbassare la cifra, e sono convinto che si possa chiudere anche magari a qualcosina di meno. Sono dinamiche di mercato queste, anche perché, se l’Atalanta ha bisogno di liquidità per comprare altro, allora magari qualcosa mollerà; contrariamente, no.

Essendo un club sano e che non ha bisogno di vendere, se devono ricomprare può essere trovata una via di mezzo, una soluzione insomma, un po’ come per Soulè».

Soulè è ufficialmente un giocatore della Roma. Credi che la Juventus lo rimpiangerà?

«A me dispiace averlo ceduto, perché è un ragazzo serissimo, un grande professionista. Io l’ho anche conosciuto, è una persona di cuore, un ragazzo molto a modo, però servivano dei sacrifici in questo momento per comprare altro. Non c’era una soluzione differente. E quindi questo, purtroppo, potrebbe in futuro pesarci molto. Io mi auguro di non rivivere cose stile Thierry Henry».

Capitolo Chiesa: gli daresti una seconda chance oppure ritieni che il suo percorso alla Juventus sia terminato? E se dovesse andare via a parametro zero, pensi che potrebbe andare all’Inter? Eventualmente, tu come la prenderesti nel vederlo in nerazzurro?

«Chiesa, io lo terrei a vita, nella speranza che torni quello che è stato fino a due anni fa, prima dell’infortunio, perché da lì in poi non si è mai più rivisto quel Chiesa che nello stretto, nei primi metri di scatto col pallone ai piedi, va via a tutti in ogni modo.

Quindi, se Chiesa torna ad essere il giocatore della nazionale e della Juventus dei primi anni, assolutamente sì. Il problema è che, se non accetta il rinnovo del contratto, la Juventus è ovviamente obbligata a cederlo adesso piuttosto che perderlo a zero l’anno prossimo.

Anche se io per lui farei un tentativo, rischiando di tenerlo comunque questa stagione, sperando che le cose possano andare meglio magari durante l’anno e convincerlo poi a ritrattare sul contratto durante la stagione stessa. Quello che però mi fa pensare su tutto questo è che Ramadani, il suo procuratore, è a Londra da qualche settimana, probabilmente per cercare qualche squadra di Premier League, perché lui, da quel che so, vuole giocare la Champions League.