Osimhen di nuovo in campo: «Fiducioso in Dio, continuo ad andare avanti». Il messaggio dell’attaccante del Napoli

Victor Osimhen sui social si pronuncia così dopo il suo rientro in campo col Napoli: «Sono così fiducioso in Dio che non mi agito quando le cose non vanno come vorrei, continuo ad andare avanti».

Il nigeriano è tornato in campo contro il Bologna dopo 57 giorni di assenza, il Covid e la frattura facciale.