Osimhen, RITORNO in Serie A grazie alla CLAUSOLA? Occhio alla MOSSA CLAMOROSA di quelle squadre - Calcio News 24

Osimhen potrebbe RITORNARE in Serie A dopo l’esperienza in Turchia? Ecco la CLAMOROSA INDISCREZIONI

Nonostante la firma con il Galatasaray, Osimhen ha come priorità quella di ritornare assolutamente in Italia: considerando gli attuali interessi delle big italiane nei confronti del centravanti ormai ex Napoli, dove nel mezzo c’è la clausola di 75 milioni.

Secondo quanto riferito anche dal Corriere dello Sport, nonostante ciò, la clausola stessa vale soltanto per l’estero e in particolar modo per la Premier League. Staremo a vedere se si evolverà la situazione nei prossimi mesi.