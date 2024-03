Pagelle Fiorentina Milan: i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

I voti ai protagonisti del match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Fiorentina Milan

Le pagelle dei protagonisti del match Fiorentina Milan, valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Ottima prestazione di Rafael Leao. Il portoghese in pochi minuti incanta con un assist di tacco di prima intenzione e poi mette i panni del marcatore con un gol in cui semina i difensori come birilli e poi calcia a porta vuota dopo una bella finta su Terracciano. Ampiamente promosso anche Maignan, autore di alcune parate salva-risultato.

FLOP: Milenkovic è il contraltare di Leao: sul primo gol scivola e manca l’anticipo su Loftus-Cheek, in occasione del secondo gol non riesce a contrastare in nessun modo la corsa del portoghese.

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano 6.5; Dodò 5.5 (24′ st Kayode 6), Milenkovic 4.5, Martinez Quarta 5 (43′ st Barak sv), Biraghi 5; Mandragora 5.5, Duncan 6.5; Ikonè 6.5 (43′ st Sottil sv), Beltran 5.5 (34′ st Nzola sv), Kouamé 5.5 (24′ st Nico Gonzalez 5.5); Belotti 6.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7.5; Calabria 6, Tomori 6, Thiaw 5.5 (1′ st Gabbia 6), Florenzi 5.5; Reijnders 6 (17′ st Musah 6), Bennacer 6; Chukwueze 6.5 (28′ st Pulisic 6), Loftus-Cheek 7, Leao 8 (17′ st Okafor 6); Giroud 6 (37′ st Jovic sv).