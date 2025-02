Pagelle Inter Fiorentina, TOP e FLOP del match di Serie A

I top e i flop del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Inter-Fiorentina

I TOP e i FLOP del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Inter-Fiorentina.

Una partita molto sentita dall’Inter, che voleva vendicare il 3-0 subito la scorsa settimana e avvicinare a un punto la distanza dalla capolista Napoli. Operazione riuscita, ecco chi sono stati i protagonisti nel bene e nel male.

I TOP

La continuità d’azione di Barella è stata semplicemente impressionante. Lo si è visto quando al primo tentativo di risalita della Fiorentina ha fermato Kean dopo appena 6 minuti e proprio l’attaccante è l’unico ad averlo impensierito in una circostanza, causandogli un giallo. Per il resto, applausi a scena aperta per l’insieme delle cose fatte, sia in recupero che nella proposta offensiva. San Siro ha rischiato di cadere alla sua rovesciata di San Siro, seriamente candidata a gesto tecnico dell’anno. Niente di incredibile, ma confortante quanto basta per ritenerlo una pedina importante per il futuro è stato il debutto in viola di Fagioli: ha toccato molti palloni, dimostrando propensione alla leadership e trasmissioni in verticale. Non era così scontato vedendo certe timidezze recenti in bianconero.

I FLOP

Un po’ di confusione, condita da un giallo, per Mkhitaryan. Intendiamoci: non stiamo parlando di un insufficiente perché l’Inter ha dominato e a centrocampo ha stravinto la partita. Ma l’armeno non sembra essere nelle sue migliori condizioni. Nella Fiorentina impossibile non eleggere a peggiore in campo Pongracic. É lui a deviare nella propria porta il pallone dell’1-0 calciato dalla bandierina da Calhanoglu e deviato da Lautaro. Ma se in questa circostanza un minimo d’involontarietà può essere reclamata a sua discolpa, più grave è la totale assenza di contrapposizione sul 2-1: mentre Arnautovic sale su in cielo, lui resta ancorato alla terra, un immobilismo che costa parecchio ai suoi