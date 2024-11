Pagelle Inter-Lipsia, Top e Flop del match di Serie A

I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Champions League: pagelle Inter Lipsia

L’Inter vince 1-0, rafforza le sue credenziali per l’accesso diretto agli ottavi, mentre il Lipsia non riesce a fare il primo punto nonostante una ripresa in crescita, non sufficiente per meritarsi il pareggio. Ecco migliori e peggiori della sfida.

I TOP

Nell’Inter funzionano in tanti, soprattutto nel primo tempo. Ma una nota di merito va data a Bisseck: entrato al posto di Pavard, bloccatosi a un certo punto, si è immediatamente calato nel clima partita ed è uscito alla grande in diverse situazioni quando il Lipsia ha fatto il massimo sforzo offensivo. Considerarlo una riserva è la dimostrazione di quanto sia profonda la rosa di Simone Inzaghi. Nel Lipsia Kampl cerca di mettere ordine, tocca una marea di palloni, lo fa a testa alta e prova ad alimentare l’azione ponendosi come punto di riferimento soprattutto per i compagni in difficoltà. Nel centrocampo disegnato da Rose, tutt’altro che funzionante, lui rappresenta una certezza.

I FLOP

Come spesso succede, Arnautovic entra nel finale, quando non è che la dinamica della partita ne aiuti le caratteristiche. Ma messo a confronto di Thuram, indiavolato in una pluralità di situazioni, l’austriaco sembra più che normale, al confine dell’abulia. Dall’altra parte, André Silva conferma che San Siro non è esattamente il teatro dove recita meglio. Sembra una copia pallida di quello visto col Milan, anche se ha dichiarato che vorrebbe tornare in Italia: difficile che abbia trovato estimatori stasera che decidano di valutare questa ipotesi e di soddisfarne il desiderio.