Pagelle Lazio Monza: ma che Nuno Tavares stiamo vedendo!? Gattuso da record, ingenuità Lucchesi VOTI

Pagelle Lazio Monza: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Lazio Monza: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27
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LAZIO: Mandas 6.5; Floriani 6, Doekhi 6 (53′ Leite 6), Provstgaard 6 (60′ Sutalo 6), Tavares 7.5 (75′ Pedraza 6); Frattesi 6 (60′ Dele Bashiru 6), Belhayane 6, Taylor 6.5; Isaksen 7.5, Noslin 7.5 (75′ Pinamonti 7), Zaccagni 6.5. All. Gattuso 7.5
MONZA: Tornqvist 6; Kouadio 5, Lucchesi 4, Carboni 5 (46′ Maye 6); Birindelli 5, Akinsanmiro 5, Folorunsho 5 (46′ Ondoa 6), Mangas 6.5 (70′ Bakoune 5.5); Ngonge 5.5 (37′ Goglichidze 6.5), Zeballos 5 (46′ Mota 6.5); Varela 6. All. Juric 5