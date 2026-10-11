D'Amico: «Un dispiacere perdere giocatori come Svilar e Cristante»

Roma, il ds D’Amico nel pre gara: «Grande dispiacere perdere giocatori importanti come Svilar e Cristante. Pellegrini? Per noi è stato un acquisto». Le parole

La Roma è pronta a riprendere il proprio cammino in campionato dopo la pausa per le Nazionali. I giallorossi fanno visita al Como di Cesc Fàbregas, allenatore spagnolo protagonista di un progetto ambizioso e in continua crescita, nella sfida in programma allo stadio Sinigaglia.

La formazione guidata da Gian Piero Gasperini, tecnico che punta a dare continuità al buon lavoro svolto nelle prime settimane della stagione, cerca una vittoria importante per ripartire con il piede giusto e consolidare le proprie ambizioni in classifica. Di fronte ci sarà però un avversario tutt’altro che semplice, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a un’identità di gioco ben definita e a una rosa costruita per essere protagonista.

Per la Roma sarà fondamentale fornire risposte immediate dopo la sosta, confermando i progressi mostrati nel primo scorcio di campionato e affrontando con personalità una trasferta che si preannuncia particolarmente insidiosa.

Nel prepartita della sfida, il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il momento della squadra e presentare il match contro il Como.

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PAROLE – «I principi delle due squadre sono un po’ diverse, ci aspettiamo una bella partita tra due squadre forti, ci auguriamo sia una bella partita e uno spot per tutto il calcio italiano»

INFORTUNATI – «Sicuramente è un grande dispiacere perdere giocatori importanti come Svilar e Cristante, soprattutto dovendo saltare diverse partite. Tutti i giocatori all’interno della rosa hanno fiducia del club e dell’allenatore, quindi sia per De Roon, Gollini e tutti i ragazzi che hanno la possibilità di mettersi in mostra è una motivazione, non un peso»

PELLEGRINI – «Per noi è stato un acquisto, ha vissuto mesi molto difficili e quest’estate ha lavorato tanto. Siamo felicissimi di vedere De Roon in campo e siamo convinti possa dare una grande mano al gruppo».

