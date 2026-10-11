Moviola Como Roma: succede di tutto al Sinigaglia! Tanti dubbi Wesley-Diao, espulso Malen per un intervento durissimo. E la staffetta Fabbri-Sozza...

Moviola Como Roma: gli episodi dubbi del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27

Un pareggio a reti bianche ricco di episodi da moviola e da un evento insolito per la squadra arbitrale. La sfida tra Como e Roma, chiusasi sullo 0-0, ha visto la direzione di gara dell’arbitro Michael Fabbri finire sotto i riflettori per un metro disciplinare rigido ma corretto, culminato nell’espulsione di Donyell Malen e in un avvicendamento del fischietto a gara in corso.

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Il rosso a Malen: decisione ineccepibile di Fabbri

L’episodio chiave del match si consuma al 53’: l’attaccante giallorosso Donyell Malen affonda un bruttissimo intervento in scivolata ai danni di Kaiki. Michael Fabbri si trova a breve distanza dall’azione e non ha alcun dubbio nell’estrarre il cartellino rosso diretto. Una scelta del tutto condivisibile per la violenza del gesto, che ha costretto la squadra capitolina a giocare in dieci uomini per oltre mezz’ora.

Gestione dei cartellini e il cambio dell’arbitro al 71′

Giusto il fischio al 1’ minuto a fermare Malen per un fuorigioco di rientro, così come ineccepibili sono state le ammonizioni comminate nel corso della gara:

Marten de Roon (46’): sanzionato giustamente per aver fermato una ripartenza lariana con un fallo tattico.

(46’): sanzionato giustamente per aver fermato una ripartenza lariana con un fallo tattico. Manu Koné (58’): punito per un’entrata decisamente ruvida a centrocampo.

(58’): punito per un’entrata decisamente ruvida a centrocampo. Matías Soulé (62’): sanzionato con la cartolina gialla per condotta non regolamentare.

(62’): sanzionato con la cartolina gialla per condotta non regolamentare. Martin Baturina (90′): per un’entrata a gamba alta su Rensch.

L’episodio dubbio si è verificato nel secondo minuto di recupero del primo tempo. Diao lanciato in campo aperto è stato abbattuto letteralmente da Wesley: fallo evidente da ultimo uomo, non solo non sanzionato ma ammonito per proteste l’attaccante del Como. Potevano esserci gli estremi per il rosso all’esterno giallorosso.

La vera particolarità della giornata si è verificata tuttavia al 71’: Michael Fabbri ha dovuto interrompere la propria direzione per infortunio, lasciando il posto al quarto ufficiale Simone Sozza, entrato in campo per dirigere il quarto d’ora finale del match.