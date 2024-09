PAGELLE Napoli Parma, i VOTI ai protagonisti del match

I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Napoli Parma

TOP – Causa il rigore, anche se non ha vere e proprie colpe, ma si riscatta se mai ce ne fosse bisogno con un miracolo al 105esimo sul tiro di Almqvist: Meret è tra i protagonisti del successo azzurro.

FLOP – Se un portiere è il migliore, l’altro è il peggiore. Suzuki esce di scena al 75esimo per un intervento scellerato, da già ammonito per giunta, su Neres. La sua espulsione lascia in dieci il Parma ma soprattuto senza un portiere di ruolo.