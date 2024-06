PAGELLE Repubblica Ceca-Turchia, i TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la terza giornata di Euro2024: pagelle Repubblica Ceca-Turchia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Repubblica Ceca-Turchia, valido per la terza giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP: Il top degli sconfitti è Coufal. Nel primo tempo riesce quasi a far espellere Yildiz e, in ogni caso, sul piano della determinazione non gli si può davvero dire nulla. La rete di Calhanoglu è un gioiello puro di un regista che non si è dimenticato come si gioca molti più metri avanti di quanto faccia all’Inter, regalando qualità a dismisura. Capace che il Bayern non molli la presa, vedendolo così…

I FLOP: Scegliamo Barak perché si è scelto lui col doppio giallo. Magari non meritatissimo, ma la prima ammonizione è di uno che non è pienamente in partita e si va a ipotecare la gara con una vera sciocchezza, fino a scivolare sulla buccia di banana. Nella Turchia Gunok ha di che riflettere: la rete che incassa, con la palla che gli scappa via quando ce l’ha in presa, fa passare lunghi momenti di angoscia ai suoi compagni e al suo popolo.