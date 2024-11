Skorupski non basta al Bologna per evitare il ko, le pagelle del portiere rossoblù

I voti di Lukasz Skorupski, ieri il migliore in campo nella sconfitta del Bologna contro il Monaco: non può nulla su Kehrer, tiene il risultato in bilico

Il Bologna incappa nel terzo ko in Champions League: in casa con il Monaco una rete di Kehrer rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria europea della squadra di Italiano. Il problema dei rossoblù al momento è ancora quella casella dei gol fatti che segna 0: come i felsinei solo Shakhtar, Young Boys e Salisburgo. Meglio i numeri in difesa, con 5 gol in 4 partite – e con due trasferte come Liverpool e Aston Villa – e parte del merito è di Skorupski, anche ieri il migliore in campo. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Salvifico: sul diagonale di Embolo al 15’, poi su Golovin (34’), poi ancora su Akliouche. Alla fine, spunta Kehrer. Lui, partitona».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Evita un gol che sembrava già fatto, mette le dita su un tiro di Embolo che finisce così sul palo. Fa anche una gran parata sul calcio di punizione di Golovin e poi su Akilouche. Sul gol poi annullato al Monaco è evidente il fallo che subisce da Singo, ma Lukasz si mostra incerto nelle uscite».

TUTTOSPORT 7.5 – «Il migliore, ma non basta. Splendida deviazione sulla giocatissima di Embolo al 15′, con l’ausilio finale del palo. Eccellente l’intervento sulla punizione di Golovin al 35′. Decisivo al 42′ su tiro di Akliouche. Non può nulla su Kehrer».