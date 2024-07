PAGELLE Spagna Germania, gli errori di Nagelsmann: perché Wirtz fuori dall’inizio? E perché Muller in campo? Ma l’horror è di un EX ROMA…

Le pagelle dei quotidiani del match Spagna Germania, vinto dalle Furie Rosse e valevole per i quarti di finale di Euro 2024

Non sarà facile per i tedeschi assorbire la botta dell’eliminazione ai quarti di finale di Euro 2024. Certo, l’errore di Taylor sul mani di Cucurella pesa tantissimo. Ma per quanto riguarda il comportamento della squadra, cosa ha funzionato e cosa no? Ecco migliori e peggiori secondo La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, con responsabilità non banali del Ct Naglelsmann.

WIRTZ – Il Corriere della Sera riassume così il 7 in pagella: «Il suo ingresso è un energy drink: assurdo non metterlo dal 1’». Gazzetta va oltre e gli attribuisce mezzo voto in più: «Sempre attivo: è lui che serve Fullkrug sul palo, è lui che apre le porte dei supplementari. Follia lasciarlo fuori dall’inizio».

RUDIGER – Bocciato dal quotidiano generalista con il 4: «La Spagna è vulnerabile» aveva detto. Ma anche lui: perché si accuccia sul gol vittoria di Merino? Horror show».

MULLER – Gazzetta sottolinea con un 5, non l’unico per la verità, il suo ingresso: «La gamba non è più quella di una volta e si vede».