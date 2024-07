PAGELLE Spagna-Inghilterra: i voti, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la finale degli Europei: pagelle Spagna-Inghilterra

I TOP – Nella ripresa Nico Williams sale in cattedra, segna l’1-0 e crea una serie di pericoli assortiti che consacrano una verve francamente irrefrenabile. Non ha solo energia: ha intelligenza dei movimenti, sa quando accelerare e spostarsi, è un giocatore fantastico. Nell’Inghilterra Bellingham fa grandi cose ma non bastano. Sfiora un gol con un tocco di suola che manda al bar due spagnoli e un sinistro fuori di poco. Perde, finisce a terra, ma che personalità…

I FLOP – Era da 4 anni che non si infortunava, invece deve fermarsi all’intervallo: Rodri è sfortunatissimo, solo per questo merita di far parte di questa categoria. E magari si consolerà dal non avere fatto parte fino in fondo di questa gara con un Pallone d’Oro per il quale è seriamente candidato, oltre al fatto che è stato nominato miglior giocatore dell’Europeo. La maledizione di Kane si arricchisce di un nuovo capitolo: non vince l’ennesimo trofeo in una sfida dove si prende un giallo ed è il primo che Southgate sostituisce. Sportivamente, una tragedia.