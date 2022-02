Pagliuca: «Felici di entrare in società. Atalanta e Boston condividono stessi valori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha parlato ai canali del club anche il neo presidente dell’Atalanta Stephen Pagliuca, proprietario anche dei Boston Celtics. Le sue parole:

«Siamo estremamente felici di entrare in partnership con la famiglia Percassi e di essere di supporto per il futuro sviluppo del club. L’Atalanta e i Boston Celtics condividono gli stessi valori sportivi: spirito di squadra ed un legame unico con le proprie tifoserie e comunità. Riteniamo che la famiglia Percassi abbia costruito basi solidissime su cui lavorare insieme per un rafforzamento globale del marchio, con l’obiettivo di favorire una ulteriore diversificazione e crescita dei ricavi, permettendo al club di diventare sempre piu’ competitivo su scala italiana e internazionale».