Agente Pigliacelli SVELA: «Non volevamo LASCIARE Palermo, è andata COSì»

Le parole di Danilo Caravello, agente di Mirko Pigliacelli, sull’addio del portiere al Palermo

Danilo Caravello, agente di Mirko Pigliacelli, ha parlato a PianetaSerieB dell’addio del portiere al Palermo.

LA RIVELAZIONE – «Nel momento in cui avevamo capito che a Palermo era finito un ciclo, abbiamo dovuto, nostro malgrado, spostarci e trovare una collocazione diversa per essere protagonisti. Io conosco Ciro Polito da quando era calciatore e lui aveva conosciuto Pigliacelli, che era giovanissimo, a Sassuolo, lo stima da sempre e sa bene le caratteristiche del ragazzo. Una volta andato via Fulignati e Polito ricevuto l’incarico di direttore sportivo del Catanzaro, la trattativa è partita in maniera naturale e portata a termine con il tempo necessario che serve per una cosa di questa importanza. Sappiamo della stima tecnica e professionale, dunque era una destinazione che avevamo già preso in considerazione».