Palermo, Corini: «Per i rinnovi di Valente e Marconi manca solo una formalità»

Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie B contro la Ternana

PAROLE – «Marconi e Valente? Per i rinnovi manca solo una formalità. Se lo sono meritati non solo per quello che hanno fatto in questi mesi di campionato. Grandi valori morali e danno forza a quello che vogliamo fare. Abbiamo visto una crescita indubbia, abbiamo presidiato le aree contro squadre importanti che sono davanti a noi in classifica. Ora giocheremo con quelle della nostra zona e ciò ci darà risposte sul percorso».