Pallone d'Oro, Kompany si schiera con Rodri: «Lo conosco bene, è un giocatore fantastico, come Vinicius, la giuria...»

Pallone d’oro 2024: le parole di Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, sulla vittoria di Rodri del Manchester City

Ha creato dibattito se non scalpore la decisione di assegnare il Pallone d’Oro 2024 a Rodri, centrocampista del Manchester City invece che a Vinicius. Mentre il Real Madrid e i compagni del brasiliano hanno protestato platealmente, altri invece hanno accolto con favore la decisione della giuria e tra questi Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco: di seguito le sue parole.

«Conosco bene Rodri. È un giocatore incredibilmente talentuoso. È un risultato straordinario…che abbia vinto questo trofeo. Ci sono sempre quattro o cinque giocatori incredibili. Vinicius è stato altrettanto eccezionale. La giuria fa le votazioni. Rodri è un giocatore fantastico. Sono sicuro che lui e il club siano orgogliosi. È fantastico anche per Harry (Kane, vincitore del trofeo Muller per il miglior marcatore ndr). Più lo conosco, più sono certo che per lui non si tratta solo di gol, ma anche del successo della squadra. Fa davvero tutto il possibile per questo».