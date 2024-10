Pallone d’Oro 2024, complimenti speciali per il nerazzurro Lautaro Martinez! Arriva l’attestato di stima di Messi – FOTO

Pallone d’Oro 2024, che complimenti speciali per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez! Arriva l’attestato di stima di Messi – FOTO

Nella giornata di ieri di è assegnato a Parigi il Pallone d’Oro 2024, vinto dal giocatore del Manchester City, Rodri, che si è classificato primo, davanti a giocatori come Vinicius Jr e Bellingham. Tra i giocatori dell‘ Inter, c’è un Lautaro Martinez al settimo posto ed un Hakan Calhanoglu che ha chiuso al 20°. Grande soddisfazione per tutti, ma soprattutto per l’argentino, capitano nerazzurro, che assieme a tutti i giocatori della Seleccion, ha ricevuto i complimenti da Lionel Messi, sui social:

«Congratulazioni a tutti i vincitori e i giocatori piazzati nella graduatoria del Pallone d’Oro. In particolare al Dibu, a Lautaro, Leo e Ale. E’ molto bello da vedere» Questo il certificato di stima per tutti i calciatori argentini, che arriva direttamente della Pulce, uno che di Pallone d’Oro se ne sa più di qualcosa.