Pandev: «Ringrazierò sempre l’Inter. Genoa? Vogliamo la salvezza»

Nonostante l’età avanzata, Goran Pandev ha ancora grandi obiettivi: le parole dell’attaccante macedone del Genoa

Goran Pandev ha concesso un’intervista a ilgiornale.it. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante del Genoa sulla sua carriera calcistica in Italia.

«Ringrazierò sempre l’Inter: è stato il club che mi ha portato in Italia e mi ha fatto diventare uomo. La mia esperienza in nerazzurro è stata fantastica, ma anche al Napoli ho passato grandi momenti, così come alla Lazio, dove ho iniziato a farmi conoscere e apprezzare in Italia, la società che mi ha fatto esplodere. Non ho rimpianti per la mia carriera. E poi la carriera non è ancora finita, vogliamo conquistare la salvezza con il Genoa, amo questa maglia, i suoi tifosi e tutta la città mi hanno subito accolto con affetto spontaneo e sincero, qualcosa che li rende unici. L’ho già detto resta fondamentale per me un altro obiettivo, andare con la Macedonia a Euro 2021. Dopo si vedrà».