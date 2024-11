Papu Gomez: «Atalanta da scudetto? Difficile, però sono forti. Potevamo vincerlo nel 2019/2020, ma...»

Le dichiarazioni dell’ex capitano dell’Atalanta Alejandro Dario Papu Gomez sulla possibile vittoria dello scudetto della Dea

A L’Eco di Bergamo, l’ex capitano dell’Atalanta Alejandro Dario Papu Gomez, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui pronostici che vedono la Dea in piena lotta per lo Scudetto.

LE PAROLE – «Atalanta da scudetto? Lo era già nel 2019/2020. Nell’anno del covid giocammo in casa contro la Juve dandole lezione di calcio, ma con il pareggio svanì il sogno. Difficile che possa vincerlo, ma la sensazione è che non ci siano squadre imbattibili. L’Inter è la migliore, ma non sembra quella della scorsa stagione. L’Atalanta è più forte del Napoli, della Roma, della Lazio e anche di Juve e Milan. Oggi i nerazzurri sono una squadra completa e con una rosa più ampia. Noi avevamo pochi cambi dietro: quando mancavamo io e Ilicic si vedeva. Retegui? Non è una sorpresa, ha sempre fatto goal. Se ascolta Gasperini segnerà minimo 20 goal».