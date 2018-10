Paratici: «Ora ho più poteri. Favoriti in Champions grazie anche a Ronaldo»

Le dichiarazioni di Fabio Paratici, nuovo responsabile dell’area sport della Juventus, a margine dell’Assemblea dei soci

Anche Fabio Paratici ha preso la parola nel corso della conferenza stampa post Assemblea dei Soci. Il nuovo responsabile dell’area sport della Juventus, ha salutato Marotta e ha parlato del suo nuovo ruolo, di Ronaldo e del mercato: «Io sono alla Juventus da 9 anni, non sono nuovo. Ho un incarico allargato e spero di svolgerlo nel migliore dei modo. Posso solo ringraziare Beppe Marotta, per me è stato professionalmente e umanamente una persona importantissima. Mi ha insegnato tutto, se faccio il dirigente lo devo a lui e farò di tutto per non far rimpiangere Marotta».

Ancora Paratici: «Champions? Sono anni che ci esprimiamo ad alto livello in Europa. Abbiamo giocato due finali di Champions e per due volte siamo usciti all’ultimo con Bayern e Real. Ora abbiamo il ruolo di favoriti ma forse ce lo siamo meritato, siamo consapevoli del valore della squadra. A Manchester abbiamo giocato una grande partita, sapevamo di poterlo fare. Ronaldo? E’ il migliore al mondo, forse della storia, ha avuto un ottimo impatto e siamo contenti. Tutti i nostri giocatori hanno avuto un impulso incredibile dall’aspetto della professionalità. Mercato? Abbiamo una squadra difficilmente migliorabile, è impossibile ora pensare al mercato 2019».