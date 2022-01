ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paratici scatenato: in arrivo il super colpo dal Real Madrid? Proposto lo spagnolo al Tottenham

Secondo quanto riferito dal Mirror, il Real Madrid vorrebbe liberarsi di alcuni ingaggi pesanti per fare posto a Kylian Mbappé. Marcelo, Bale e Isco i giocatori maggiormente indiziati, tutti accostati in passato anche alla Juve.

I rumors dall’Inghilterra rivelano come il Real abbia proposto Isco al Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte. Un super colpo sicuramente importante, se andasse in porto, per gli Spurs.