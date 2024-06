Basic al Parma? Il centrocampista non si espone: «Ora torno alla Lazio, poi vedremo»

Le parole di Toma Basic, obiettivo di mercato del Parma, sul suo futuro: «Ora torno alla Lazio, poi si vedrà»

Toma Basic è uno degli obiettivi del Parma nella prossima finestra di calciomercato. Dopo il prestito alla Salernitana, il centrocampista croato è pronto a tornare alla Lazio, ma ancora non ha fatto chiarezza sul suo futuro. Di seguito le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport.

«Ho trascorso mezza stagione in Campania e tornerò alla Lazio. Ho ancora tre anni di contratto, ricomincerò da zero e vedremo se mi vorranno oppure no. Sono soddisfatto della Serie A, vedremo cosa porterà il futuro»