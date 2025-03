Parma, Djuric vicino al rientro? La rivelazione dell'attaccante dei ducali: «Abbiamo stretto i tempi, ecco quando...»

Parma, vicino il rientro in campo per Milan Djuric? L’attaccante arrivato a gennaio ai crociati si è infortunato a febbraio, ma spunta una data

Il Parma si prepara a riaccogliere Milan Djuric, il quale ha annunciato di essere vicino al recupero dopo l’infortunio subito a febbraio. L’attaccante bosniaco, arrivato a gennaio dal Monza, aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio destro nella partita contro il Cagliari, che sembrava precludergli il ritorno in campo per questa stagione. Nonostante le previsioni di Fabio Pecchia a DAZN in occasione dell’incidete, che aveva dichiarato che la stagione del giocatore fosse finita, Djuric ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato.

Il giocatore ha rivelato questa notizia durante una cena organizzata dall’ex Crociato Alessandro Melli, lasciando intendere che il suo rientro in campo potrebbe avvenire molto presto, se non nella prossima partita, sicuramente in quella successiva. Djuric, che aveva suscitato preoccupazione per le sue condizioni, è quindi pronto a tornare utile al Parma in un momento cruciale della stagione, dando una mano a una squadra che potrebbe aver bisogno della sua fisicità e esperienza in attacco. Come riportato da SportParma, Djuric ha anche confermato che i tempi di recupero sono stati ridotti. Di seguito le sue parole.

RIVELAZIONE – «Sono arrivato pochi mesi fa e purtroppo è arrivato l’infortunio… Ma sono sulla via del recupero: se non è questa, sarà per la prossima partita. Abbiamo stretto un po’ i tempi».