Parma: è Hernani il giocatore più aggressivo di D’Aversa

Hernani sta dando tanta intensità al Parma. Si tratta di uno dei giocatori del campionato che vince più tackle

Quest’anno il Parma è una delle squadre più insidiose del campionato, con i ducali che stanno addirittura lottando per un posto in Europa. Hernani è uno dei principali rinforzi arrivati in estate: oltre a un ottimo calcio, il brasiliano possiede grande intensità.

Hernani è infatti il giocatore del campionato con più contrasti vinti: ben 56 fino a qui. In tutta la Serie A, solo 6 giocatori hanno fatto meglio del centrocampista brasiliano. Insomma, un giocatore funzionale per il calcio di D’Aversa, con anche un ottimo senso tattico.