Parma, Krause: «Non vedo l’ora di vedere i ragazzi in azione»

Kyle Krause, patron del Parma, sul suo profilo Twitter ha postato in vista della partita di oggi contro la Roma.

«Dopo la settimana libera per la pausa per le Nazionali, non vedo l’ora di vedere i ragazzi in azione contro la Roma. La Roma non ha ancora perso in campo in questa stagione. Abbiamo Maxime Busi convocato per la prima volta. Forza Parma!».

With the week off for the international break, I am really looking forward to watching i ragazzi in action tomorrow vs @OfficialASRoma. Roma has not lost on the field yet this season. We have Maxime Busi named for the first time. 👍🏽 #ForzaParma 💛💙 https://t.co/4uuKqyCDCK

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) November 21, 2020