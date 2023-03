Parma, Sohm: «Penso che dobbiamo cambiare qualcosa nella testa, sei sconfitte in casa sono troppe»

Simon Sohm, centrocampista del Parma, ha parlato degli ultimi risultati dei crociati in casa al Tardini. Ecco le sue dichiarazioni

Simon Sohm, centrocampista del Parma, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club degli ultimi risultati dei crociati in casa al Tardini.

PAROLE – «Ci sentiamo bene a giocare al Tardini, ma dobbiamo fare di più. Difficile dire cosa sia capitato, ma dobbiamo cambiare qualcosa nella testa. Siamo forti, lo abbiamo visto anche contro il Frosinone. Io gioco dove vuole il mister, sono un professionista, non decido io dove giocare. E cerco di fare il meglio. Penso che dobbiamo cambiare qualcosa nella testa, perché sei volte, sei sconfitte, sono troppe. Abbiamo qualità e siamo forti. Una squadra come noi non deve far succedere questo. Ci manca qualcosa, ma lavoriamo ogni giorno per vincere queste partite, anche contro squadre più forte di noi».