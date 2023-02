Estro, fantasia e gol: Vazquez incanta lo Stirpe e il Parma riprende a volare

Il Parma vince a Frosinone in 9 uomini e in cattedra è salito Vazquez: estro, fantasia e gol per tornare a far volare la squadra di Pecchia

Spesso criticato, ma la realtà è che le sue giocate illuminano spesso e volentieri il buio in casa Parma. Nell’altalena di risultati che i ducali stanno avendo in questo ultimo periodo, una delle certezze è senza dubbio El Mudo. A Frosinone ha segnato due reti, la prima di testa e la seconda con un destro (piede non suo) preciso all’angolino. Accende e spegne le luci dello Stirpe regalando una serata magica agli emiliani.