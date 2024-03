Parolo esalta Inzaghi: «All’Inter sta facendo la differenza»

L’ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha voluto elogiare l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo l’ultimo anno

Intervistato da Goal.com, Marco Parolo si esprime così riguardo Simone Inzaghi, elogiando l’allenatore dell’Inter.

«Penso sia la sua capacità di trasmettere la sua voglia di ottenere il risultato. Lui vive per “accumulare” risultati. Non è tanto per una partita, ma perché può portare al raggiungimento di un qualcosa in più. Lui la vive per questo motivo e a volte ha la capacità, con una frase in una riunione, di alzare la tensione o anche sdrammatizzare il momento o far ridere la squadra ma è una risata che coinvolge».