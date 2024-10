Pasalic: «Cerco di fare sempre tutto in campo. Futuro? Vedo solo l’Atalanta»

Le parole in conferenza stampa di Pasalic in vista del match di Champions League Atalanta Celtic al Gewiss Stadium

Ecco le parole in conferenza stampa di Mario Pasalic in vista della sfida tra la sua Atalanta e il Celtic.

LE PAROLE – «Cerco sempre di fare il bene della squadra, quando arriva un traguardo storico è sempre bello soprattutto guardando la lista dei giocatori che sono tutti attaccanti. Non ho obiettivi personali, penso sempre alla squadra, penso a fare sempre il meglio. Negli anni ho fatto tutto, ho giocato come attaccante, domani se serve gioco anche in difesa. Mi adatto a ogni ruolo che mi chiede il mister, cerco di fare il massimo, sono pronto a fare tutto. Futuro? Sto bene qua a Bergamo, sono sette anni che sono qui. Quando sono arrivato volevo trovare una squadra dove stare molti anni, in cinque anni avevo cambiato tanto, a volte non ricordo nemmeno i compagni con cui ho giocato: è davvero bello stare qui».