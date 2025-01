Pastore si esprime sullo Scudetto: «Inter più forte, ma alla fine a vincere il tricolore sarà quella grande rivale»

Giuseppe Pastore ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta Scudetto a LazioNews24 dopo questa prima parte di campionato

In questo momento sembrerebbero Inter e Napoli le candidate per lo Scudetto, con l’Atalanta più staccata. Qual è la sua favorita?

«È ovvio che la squadra più forte è l’Inter, perché ha la rosa più ampia ed ha giocatori che devono ancora arrivare al top della condizione. Io, però, ho sempre dichiarato che lo Scudetto lo vincerà il Napoli. A maggior ragione non cambio idea. È una squadra che si muove a ritmo del suo allenatore, che è entrato ancora una volta nella testa dei suoi giocatori. I vari Spinazzola, Anguissa e Politano sembravano fuori moda e invece sono tornati dominanti. Vedo una squadra che reagisce alle avversità, perché è andata due volte in svantaggio a Bergamo e con la Juve e ha vinto entrambe le partite. Inoltre, non avendo le Coppe, ha soltanto sedici partite rimanenti da qui a fine stagione e si è già tolta Juve ed Atalanta. Quindi, conoscendo l’allenatore e avendo settimane libere per preparare al meglio ogni singola partita, per me la favorita è il Napoli».