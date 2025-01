Patric Lazio, ansia per il suo infortunio: i biancocelesti cercano il sostituto sul mercato. Le ultimissime

Patric Lazio, ansia per l’infortunio del difensore: i biancocelesti cercano il sostituto sul mercato. Le ultime

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è ansia riguardo alla situazione legata a Patric, che spera di evitare l’intervento chirurgico dopo il brutto infortunio. La società biancoceleste, comunque, sembra che si muoverà anche in difesa per eventualmente sopperire alla sua assenza e allungare la rosa.

Sono in corso i contatti con l’agente di Daniele Ghilardi, Under 22 dell’Hellas Verona. Su di lui anche il Napoli. Vedremo se ci saranno altri sviluppi in merito