Pecchia non ha dubbi: «Cornice bella, c’è entusiasmo da una parte e dall’altra. La classifica è quella che è ma...»

Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia ha parlato a DAZN poco prima del calcio d’inizio di Parma Lazio. Ecco le sue parole sul match di Serie A:

PECCHIA – «Cornice bella, c’è entusiasmo da una parte e dall’altra e di fronte abbiamo un avversario che è uno strapotere: ha dimostrato tutta la sua forza e tutto il suo spessore, per noi è ancora una volta uno scontro di livello. A vederla il loro lavoro è sotto gli occhi di tutti: c’è da fare i complimenti sia alla dirigenza che all’allenatore. La classifica è quella che è, a guardarla adesso non ha senso, tutti in gioco ed è chiara, noi dobbiamo pensare a fare le nostre partite e migliorare sempre».