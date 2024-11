Pecchia: «Troppo offensivi? Credo nei miei ragazzi, cerco solo di esaltare le loro caratteristiche»

Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del Parma, dopo la sconfitta subita dai ducali in casa contro l’Atalanta

Fabio Pecchia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Parma contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Credo che oggi dopo essere andati subito sotto contro l’Atalanta abbiamo solo subito nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo avuto un grande approccio e devo fare i complimenti ai miei perché abbiamo affrontato bene l’Atalanta nel secondo tempo».

ACCUSE DI OFFENSIVISMO – «Credo nei miei ragazzi e cerco semplicemente di esaltare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione».

CANCELLIERI – «Ha una grande voglia e tanta determinazione. Ha fatto un gran gol. E’ un giocatore in evoluzione. E’ con noi da qualche mese, ci voglio lavorare sia come esterno destro che come punta. E’ un bel potenziale per il nostro calcio».

CAMBIO NELLA RIPRESA – «E’ una fase del nostro percorso. Siamo giovani e abbiamo subito nel primo tempo la forza dell’Atalanta. Nella ripresa siamo stati sicuri dei nostri mezzi e abbiamo avuto maggiore determinazione. Penso sia stato questo, non il mio discorso nell’intervallo».