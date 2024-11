Pecchia: «Settimana particolare per il Parma. Contro la Lazio mi ha aspetto una squadra con questo carattere»

Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Lazio

Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «E’ stata una settimana completa, avere tutti i ragazzi a disposizione sicuramente è un vantaggio, anche perché non sono stati in giro come avviene con la sosta. La partita con l’Atalanta deve lasciare negli occhi e nella testa dei ragazzi grande fiducia, soprattutto il secondo tempo, in cui abbiamo fatto cose importanti. La traiettoria della Lazio è veramente di altissimo livello di qualità, di fronte ad uno stra-potere che sta dimostrando in questo periodo noi dobbiamo fare qualcosa di straordinario, serve qualcosa in più rispetto a quanto fatto contro l’Atalanta. Sicuramente una settimana con tutti i ragazzi, abbiamo recuperato anche Valenti e Hernani. Un segnale positivo. Come dicevo nel post gara con l’Atalanta, nel primo tempo abbiamo commesso errori e subito la loro forza».