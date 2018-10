Pellegrini si riprende la Roma: il piano di Monchi per blindarlo

Pellegrini torna protagonista con la Roma grazie al ruolo da trequartista. In estate lo aveva cercato lo United, ecco perché il ds pensa a correre ai ripari

Non ha segnato come aveva fatto sabato di tacco al derby, ma anche ieri Lorenzo Pellegrini è stato tra i migliori in campo della Roma che ha schiantato 5-0 il Viktoria Plzen con la vittoria più larga dei giallorossi in Champions League. E pensare che solo qualche settimana fa era tra i più bersagliati dalla tifoseria romanista infuriata per l’inizio balbettante della squadra. Considerato inadeguato a raccogliere l’eredità, in fatto di qualità e personalità, di Nainggolan e Strootman.

Pellegrini: la rinascita da trequartista

Un cambio di rotta figlio soprattutto del nuovo ruolo che gli ha cucito addosso Di Francesco, quello di trequartista alle spalle di Dzeko nel 4-2-3-1. Ma la sliding door è stato proprio il derby contro la Lazio quando Pellegrini è subentrato al posto dell’infortunato Javier Pastore. Quella soluzione d’emergenza ha fatto poi le fortune della Roma visto che l’ex centrocampista del Sassuolo, oltre al gol, ha offerto una prestazione a tutto campo: orchestrando le transizioni in attacco e guidando il pressing in fase difensiva.

Ieri sera in Champions League contro il Plzen il tecnico lo ha riproposto in quel ruolo spostando Cristante, che pure in quella porzione di campo si era messo in mostra con l’Atalanta, tra i due mediani accanto a Nzonzi. Pellegrini ha risposto presente aggiungendo al repertorio un paio di imbucate per i compagni da trequartista navigato: la prima per Florenzi che però si fa parare la conclusione dal portiere avversario e la seconda per Ünder che invece ringrazia siglando la rete del 3-0.

Le sirene inglesi e il piano di Monchi

Adesso che Lorenzo Pellegrini si è ripreso la Roma si accendono nuovamente i riflettori su di lui in chiave mercato, riflettori che a dir la verità non si erano mai spenti. Già da queste estate infatti il Manchester United ha messo gli occhi sul centrocampista romano che però ha voluto fortemente la Roma e ha preferito non ascoltare le sirene provenienti dall’Inghilterra. Il calciatore classe 1996 ha un contratto con i giallorossi fino al 2022 all’interno del quale è inserita una clausola rescissoria da poco più di 30 mln, una cifra assolutamente bassa considerando l’attuale mercato europeo e il valore del giocatore.

Questa estate Monchi ha avuto contatti continui con il suo procuratore per ridiscutere i termini dell’accordo ritoccando al rialzo l’ingaggio di Pellegrini e magari abolendo o alzando di molto la cifra della clausola rescissoria.