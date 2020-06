Pepe: «Elia alla Juve durò meno di un gatto sull’Aurelia. Barzagli invece…»

Pepe, l’ex Juventus ha parlato di due suoi ex compagni e del loro approccio diverso quando sono arrivati in bianconero

Simone Pepe intervistato da Cronache di Spogliatoio ha detto la sua in merito a due suoi ex compagni di squadra: Elia e Barzagli e del diverso modo in cui vissero la loro esperienza bianconera. Ecco le sue parole.

«Elia aveva fatto la finale Mondiale. Ad Amburgo fece benissimo, era strepitoso, alla Juventus invece è durato come un gattino sull’Aurelia! Barzagli arrivò per 300mila euro, ci avevo giocato a Palermo ed era forte. In Germania aveva vinto il campionato con Dzeko e Grafite. Dopo due annate a vuoto fece bene per 6 mesi con Delneri. Con Conte fu una roba pazzesca, da lì in poi sovvertì ogni logica».