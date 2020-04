Pepe: «Ho giocato nella Juventus per un motivo»

L’ex esterno Simone Pepe ha parlato della sua esperienza vissuta con la maglia della Juventus: le dichiarazioni

Simone Pepe ha ricordato il suo trascorso alla Juventus: «Ci sono stati due momenti decisivi. L’arrivo di Conte: la tournée negli Stati Uniti ci plasmò, fu massacrante. E poi l’inaugurazione dello Stadium: il discorso di Andrea Agnelli ci colpi, fu la scintilla».

«Sono onesto: se non ci fosse stata una ricostruzione, forse non avrei mai giocato nella Juventus. Però fa parte della storia dei bianconeri, vincere grazie a un mix di campioni e gente come me», ha concluso l’ex esterno ai microfoni de La Stampa.