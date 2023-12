Percassi sull'Atalanta: «Champions? Prima la salvezza poi si vedrà. Su stadio e Settore Giovanile...»

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi tra mercato, futuro, obiettivi stagionali e grande ambizione

A Sportitalia, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

DAL SETTORE GIOVANILE ALLA PRIMA SQUADRA – «Son tanti i ragazzi, perché comunque quando un ragazzo arriva in prima squadra e ha fatto tutta la trafila nel Settore Giovanile, non fa altro che rappresentare al meglio il lavoro e gli sforzi fatto da tutte le persone che si sono dedicate alla vita quotidiana del nostro Settore. Abbiamo sicuramente Scalvini che è un ragazzo perfetto, in campo e fuori dal campo eccellente. Però mi piace anche citare Matteo Ruggeri, Carnesecchi che è stato chiamato in Nazionale maggiore. In Europa League abbiamo fatto giocare nove giocatori provenienti dalle giovanili, questo è un motivo di orgoglio per noi.»

STADIO – «Vedo una società che cerca quotidianamente di crescere, nella semplicità, che però continua ad investire nel Settore Giovanile, continua ad investire nelle infrastrutture. C’è l’investimento sullo stadio che è qualcosa di unico, non vediamo l’ora di goderci la casa dell’Atalanta finita».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «L’Atalanta in questi anni non ha mai posto degli obiettivi difficili da raggiungere. Per la dimensione della società ogni partita è fondamentale, vogliamo fare bene e competere, per raggiungere la salvezza il prima possibile per poi dare battaglia per tutto il resto e cercare di replicare le grandi cose fatte negli ultimi anni».