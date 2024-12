Atalanta, Percassi: «Fiducia costante per continuare a fare bene. Mercato? Noi agiremo così a gennaio» - Calcio News 24

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, obiettivi e scudetto

A Sky Sport, ai Gazzetta Awards, l’Amministratore Delegato dell’Atalanta Luca Percassi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra scudetto, obiettivi e mercato.

LE PAROLE – «Viviamo questa cosa con equilibrio e tranquillità. Dobbiamo fare le cose con fiducia rispetto al lavoro del mister e dei giocatori, che stanno facendo qualcosa di straordinario. Quello che conquisteremo lo conquisteremo con le nostre forze. Cercare di ottenere questo equilibrio è qualcosa di complicato. Ogni sessione di mercato porta delle novità. I risultati sportivi dell’Atalanta sono frutto della disponibilità di Antonio Percassi e Stephen Pagliuca, che danno libertà ai dirigenti di operare sul mercato e hanno fatto grandi investimenti sulle infrastrutture. Pensiamo come società che la rosa sia competitiva, ben consapevoli anche del fatto che Scamacca e Scalvini torneranno a breve a disposizione. Aggiungiamo due giocatori fondamentali e non pensiamo di dover intervenire. Come sempre però se ci saranno opportunità vedremo, ma rispettando le grandissime cose che sta facendo la squadra in questa stagione. L’obiettivo è quello di non avere rimpianti»