Pereiro Genoa, fatta per il trequartista. Ritorna in Serie A l’uruguaiano: i dettagli

Pereiro Genoa: il trequartista farà parte della compagine del grifone per riuscire a risollevare la situazione. La notizia di mercato

Il Genoa ha chiuso un colpo di mercato importante per cercare di risollevare la situazione in ottica salvezza: sulla trequarti, considerando l’assenza di Ruslan Malinovskyi, è arrivato un nuovo giocatore.

Non si è chiuso il capitolo Serie A per l’uruguaiano Gaston Pereiro. Come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, il trequartista ex Cagliari tornerà a giocare nella massima serie italiana con la maglia del Genoa! Pereiro sarà nel Belpaese nelle prossime ore.