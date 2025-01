Perez Inter, parla il presidente del Newell’s: «Non è ancora chiusa; Silvetti? É una storia a parte»

Perez Inter, le parole del presidente del Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, sulla trattativa con i nerazzurri per il giovane argentino

Novità sul futuro di Tomas Perez e Mateo Silvetti, i due talenti del Newell’s Old Boys, seguiti dall’Inter, è intervenuto cosi il presidente del club argentino, Ignacio Astore, intercettato oggi a Milano.

«Un nuovo incontro? Ne parleremo tra oggi e domani, dobbiamo sistemare i bonus. Silvetti? E’ fuori dalla trattativa, per ora. Potrebbe chiudersi per Perez all’Inter per 7 milioni o poco di più. Siamo d’accordo sulla cifra, ma dobbiamo accordarci sulle modalità. C’è fiducia. La risposta definitiva la daremo quando sarò tornato in Argentina»