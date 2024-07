Perisic Inter, COSA FILTRA riguardo un suo possibile ritorno: LA MOSSA dei nerazzurri riguardo una possibile trattativa per il croato

L’infortunio di Buchanan ha stravolto in parte i piani dell’Inter. L’esterno dovrà infatti stare fermo per almeno quattro mesi e, ora, la dirigenza non sa se intervenire o meno sul mercato.

Nella giornata di ieri era rimbalzata l’incredibile idea di rivedere Perisic in nerazzurro. Di seguito il commento di Tuttosport.

PERISIC ALL’INTER – «Jolly che potrebbe essere anche… Perisic. L’età non è dalla sua, ma il croato tornerebbe volentieri e ha inviato diversi segnali negli ultimi mesi. Ora si è aperta una porticina, ma l’Inter prende tempo, vuole vagliare tutte le possibilità prima di prendere una decisione».