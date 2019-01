Perisic, 6 mesi per il rilancio: De Paul l’erede

Movimenti di mercato in casa Inter. Ivan Perisic può partire a fine anno: al suo posto può arrivare Rodrigo De Paul

Ivan Perisic compirà 30 anni a febbraio e non ha mai nascosto il suo sogno di andare a giocare in Premier League («I tifosi capiranno» ha detto). L’Inter ha bisogno di 40-50 milioni di plusvalenze e il croato potrebbe essere uno dei sacrificati in estate. A giugno, di fronte a un’offerta importante, intorno ai 50 milioni, il club nerazzurro potrebbe non fare la stessa resistenza di un anno fa. Ivan è uno dei candidati alla cessione ma dovrà tornare a giocare ai suoi livelli. Col Benevento si sono rivisti strappi e lampi di vero Perisic e nei prossimi 6 mesi è chiamato a dare nuove risposte importanti.

L’Inter pensa al futuro e vorrebbe bloccare Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese ha 5 anni in meno di Perisic e a inizio novembre ha prolungato il proprio contratto fino a giugno 2023. Il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento e, salvo sorprese, lascerà il club bianconero in estate. I Pozzo hanno chiesto 25-30 milioni di euro, l’Inter può mettere sul piatto della bilancia una contropartita tecnica tra Pinamonti, Vanhausden, Emmers e Colidio. Via Perisic, dentro De Paul: l’Inter pensa al futuro.