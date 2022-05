Perisic Inter, rottura più vicina sul rinnovo. E intanto la Juve...

Perisic Inter, strappo difficile da ricucire e rinnovo lontano. La Juventus ci prova: i dettagli sul futuro dell’esterno croato

Un regalo d’addio all’Inter e un biglietto da visita (magari) per la Juventus. È come se Ivan Perisic avesse studiato la sceneggiatura perfetta per la finale di Coppa Italia. Il suo sfogo a caldo lasciava intendere che la sua esperienza in nerazzurro fosse ormai al capolinea, ma sul futuro nessun accenno ai colori bianconeri. Non a caso in queste ore ci sono scintille sui due fronti. In viale della Liberazione le richieste di Ivan sono considerate eccessive: Marotta, infatti, gli propone un annuale che solo con i bonus può arrivare a quota 5 milioni e non è disposto ad ulteriori rialzi.

Dunque, lo strappo è dietro l’angolo. Soprattutto se la Juve diventasse la sua nuova casa. Dall’entourage del nazionale croato arrivano indizi importanti: si aspetta da Torino un’offerta per un contratto biennale (con opzione per il terzo) da 6 milioni a stagione. E Ivan appare convinto dall’opportunità bianconera. I vertici interisti hanno dato appuntamento al giocatore e ai suoi rappresentanti a fine campionato per il definitivo dentro o fuori. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.